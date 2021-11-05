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İzmir'de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

İzmir'de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

05.11.2021 08:27
İzmir'de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde husumetli olduğu ileri sürülen iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

İzmir'in Buca ilçesinde husumetli olduğu ileri sürülen iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Olay, dün akşam saat 21.20 sıralarında Ufuk Mahallesi 895 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, baba Sezgin Gökçe (48), oğlu Muhammet Can Gökçe (16) ve içerisinde bir kişinin olduğu otomobil sokakta bulunan kahvehanenin önüne geldi. Bunun üzerine kahvehane içerisinde bulunan İ.E.T. (46), İ.K. (18) ve S.D. (18) ile aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen otomobildeki şahıslar arasında silahlı kavga çıktı. Tarafların birbirlerine ateş açması sonucunda Sezgin Gökçe, Muhammet Can Gökçe, İ.E.T., İ.K., ve S.D., vücutlarına isabet eden mermiler sonucunda yaralandı. Yaralılar yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilde bulunan ve olay yerinden kaçan şüphelinin kimlik tespit işlemleri ve yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

BABA ÖLDÜ, OĞLU İSE AĞIR YARALI

Hastanede tedavi altına alınan baba Sezgin Gökçe yaşamını yitirirken, oğlu Muhammet Can Gökçe'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yaralıların hastanede tedavileri devam ederken, olayı duyarak hastaneye gelen tarafların yakınları sinir krizi geçirdi. Hastaneye sevk edilen çok sayıda polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından Sezgin Gökçe'nin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(Mustafa İç/İHA)

İzmir'de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı
İzmir'de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı
İzmir'de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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