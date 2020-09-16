İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı (2) - Son Dakika

İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı (2)
YARALI SARA DA ÖLDÜİzmir'in Konak ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde Ajnan Uslular'ın (23) yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada ağır yaralı olan Hasan Sara (29) da hayatını kaybetti.
YARALI SARA DA ÖLDÜ
İzmir'in Konak ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde Ajnan Uslular'ın (23) yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada ağır yaralı olan Hasan Sara (29) da hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler, iki grubun arasında husumet olmadığı, trafikte yol verme tartışması sonrası kavganın başladığını iddia etti. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürerken, ağır yaralı Sabri A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Davut CAN/ İZMİR,
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