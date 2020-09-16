İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Tarafların hastaneye akın eden yakınları sinir krizleri geçirirken, olay yerine ve hastaneye çok sayıda polis sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde Hilal Mahallesi 1237 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 35 APK 411 plakalı Volkswagen marka otomobili ile seyir halinde olan Hasan S. (29), sokakta bulunan Ajnan Uslular (23) ve Sabri A'ya (22) tabanca ile ateş açtı. Bunun üzerine diğer grubunda ateş açarak karşılık vermesiyle Hasan S., Ajnan Uslular ve Sabri A., yaralanırken, o esnada sokaktan geçtiği ileri sürülen Metin A'da açılan ateş sonucu yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, vatandaşlar tarafından yaralılardan Hasan S., Ajnan Uslular, Sabri A., İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Metin A'da Alsancak Nevvar Salih İşgören Dvlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi

Yaşanan silahlı kavganın ardından olay yerinde toplanan yaralıların yakınları için bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından polis ekiplerince hastane çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Bir süre sonra yaralılardan durumu ağır olan Ajnan Uslular'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları hastane bahçesinde sinir krizleri geçirirken, diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olay esnasında sokakta bulunan bir evin balkonuna çıkarak havaya ateş açan kişi de polis ekiplerince suç aleti ile birlikte etkisiz hale getirilerek karakola götürülürken, polis ekiplerince konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Polis, İzmir, Ateş, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 07:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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