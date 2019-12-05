Son Dakika › Güncel › İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 10 yaralı - Son Dakika
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 10 yaralı
6 saat önce
İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:50 Kaynak: AA
İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 2. Kadriye Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Tarafların pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu aralarında çevredeki bazı kişilerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yağ yakan 'sıfır otomobil' için yenisiyle değişim kararı Ceren'in katili cinayeti işlediği anı anlattı: Bana dönmesiyle birlikte bıçağı sapladım İzmir'de silahlı kavga: 10 yaralı, 6 gözaltı Ceren Özdemir'in katilini eşofmanındaki 'kırmızı çizgi' yakalattı