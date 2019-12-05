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İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 10 yaralı

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı.

İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 10 yaralı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 2. Kadriye Mahallesi'nde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların pompalı tüfekle ateş açması sonucu aralarında çevredekilerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar arasında bulunan ve gözüne saçma isabet eden 8 yaşındaki çocuğun ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili Ç.K, V.K, M.K, V.K, A.K ve G.K. gözaltına alındı.

Zanlıların arasında dün akşam A.K'ye ait otomobilin çizilmesi sonrası husumet oluştuğu öne sürüldü.

Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:46 Kaynak: AA
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