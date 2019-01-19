Son Dakika Haberleri: İzmir'de İki Grup Arasında Tartışma: 1 Ölü

İzmir'de İki Grup Arasında Tartışma: 1 Ölü

7 dakika önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kadın av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

İzmir'de İki Grup Arasında Tartışma: 1 Ölü, System.String[]
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kadın av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre Örnekköy Mahallesi'nde bir sokakta aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin av tüfeği ile ateş açması sonucu D.K. (50) vurularak ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine D.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

D.K. müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Polis kadını vuran kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:54 Kaynak: AA

Karşıyaka, İzmir, Güncel
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