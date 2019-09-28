Son Dakika Haberleri: İzmir'de iki grup arasındaki kavga ortalığı karıştırdı
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İzmir'de iki grup arasındaki kavga ortalığı karıştırdı

27 dakika önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında yaşanan kavgada hareketli dakikalar yaşandı.

İzmir'de iki grup arasındaki kavga ortalığı karıştırdı, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında yaşanan kavgada hareketli dakikalar yaşandı. Kavganın ardından bir şahsın iddialara göre evi basılınca ve havaya ateş açınca bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Karabağlar ilçesi Maliyeciler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup kavgaya tutuştu. Çevredekilerin araya girmesiyle sonlanan kavganın ardından bir grup, diğer gruptan B.A isimli şahsın iddialara göre evini bastı. Bunun üzerine B.A isimli kişi, silahıyla havaya ateş ederek kendini korumaya çalıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine özel harekat polislerininde aralarında olduğu çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Polisin uzun süren çabasıyla havaya ateş eden B.A isimli şahıs evinde yakalandı. Polis, B.A isimli şahsı ve kavgaya karıştığı tespit edilen 6 kişiyi daha gözaltına aldı.

Geniş güvenlik önlemleri altında mahalleden çıkarılan şüpheliler, ifadelerini alınmak üzere Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(Salih Yılmazsoy - Halil Karahan/İHA)

Karabağlar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:30 Kaynak: İHA
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İzmir Karabağlar'da bir kişi havaya ateş açtı, özel harekat sevk edildi
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