İzmir'de İki Grup Kavga Etti: 1 Ölü, 6 Yaralı (3)
16 dakika önce
GÖZALTI SAYISI 6 OLDUİzmir'in Narlıdere ilçesinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasındaki silahlı kavgada Metin Basat'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı.
GÖZALTI SAYISI 6 OLDU İzmir
'in Narlıdere
ilçesinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasındaki silahlı kavgada Metin Basat'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı, 6'ya yükselirken, hastanede tedavisi süren 2 yaralının da tedavilerinin tamamlanmasıyla gözaltına alınacağı öğrenildi.
Öte yandan iki grubun daha önce birkaç kez kavga ettiği ve devamında bu olayın meydana geldiği belirtildi.
Mehmet CANDAN/İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:50 Kaynak: DHA
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