İzmir'de İki Grup Kavga Etti
1 saat önce
İzmir'de iki grup kavga ettiİzmir'in Çiğli ilçesinde, aralarında alacak yüzünden nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki grup kavga etti, bir kişi bıçakla yaralandı.
İzmir
'de iki grup kavga
etti
İzmir'in Çiğli
ilçesinde, aralarında alacak yüzünden nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki grup kavga etti, bir kişi bıçakla yaralandı. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Ata Sanayi Sitesi yakınlarındaki bir tekstil firması önünde, aralarında alacak nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki grup arasında kavga çıktı. İki grubun tekme tokat birbirine saldırdığı kavgada, 26 yaşındaki Sinan Yüzer bıçaklanarak yaralandı. Kavga, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlanırken, olayda bıçak kullandığı ön esürülen 29 yaşındaki E.Ş. gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Öte yandan, olay anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kavgadan kaçmaya çalışan bir kişinin kalabalık bir grup tarafından darp edildiği görülüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:59 Kaynak: DHA
AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekçi: İçkili Mekanları Tartışmak Yobazlıktır!
Sevgilisinin Evine Tırmanan Cani Adam, Kendini ve Sevgilisini Bıçakla Yaraladı
Ünlü Profesör Zeki Fındıkoğlu'nun Kullandığı Cip Yayaların Arasına Daldı
Seyir Halindeki Otomobile Pompalı Saldırı; Sürücü Ağır Yaralı