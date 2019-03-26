Son Dakika Haberleri: İzmir'de İki Grup Kavga Etti

İzmir'de İki Grup Kavga Etti

1 saat önce

İzmir'de iki grup kavga ettiİzmir'in Çiğli ilçesinde, aralarında alacak yüzünden nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki grup kavga etti, bir kişi bıçakla yaralandı.

İzmir'de iki grup kavga etti

İzmir'in Çiğli ilçesinde, aralarında alacak yüzünden nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki grup kavga etti, bir kişi bıçakla yaralandı. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Ata Sanayi Sitesi yakınlarındaki bir tekstil firması önünde, aralarında alacak nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki grup arasında kavga çıktı. İki grubun tekme tokat birbirine saldırdığı kavgada, 26 yaşındaki Sinan Yüzer bıçaklanarak yaralandı. Kavga, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlanırken, olayda bıçak kullandığı ön esürülen 29 yaşındaki E.Ş. gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Öte yandan, olay anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kavgadan kaçmaya çalışan bir kişinin kalabalık bir grup tarafından darp edildiği görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:59 Kaynak: DHA

Çiğli, İzmir, kavga, Güncel
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