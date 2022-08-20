CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den Esnaf Turu: "Esnaf Fiyat Söylemeye Utanıyor, Ülkeyi Bu Hale Getirenler Utanmıyor"

İzmir'de iki gün boyunca esnaf ziyaretleri yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "AKP iktidarının her gün yaptığı zamlardan sonra, esnafımız müşterisine fiyat söylemeye utanır hale gelmiş. Ancak ülkeyi bu hale getirenler utanmıyor. Birileri esnafın gözünden de gönlünden de çoktan düşmüş, gitti gidiyorlar" değerlendirmesini yaptı.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir'de son iki günde 9 esnaf odası başkanı ile bir araya geldi. Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Emin Yağcı, Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Bilgin, Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğrul Davutoğlu, Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen, Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Kazım Kış ve Lokantacılar, Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Doğan Kılıç ile görüşüp dertlerini ve taleplerini dinleyen Yücel, AKP iktidarını eleştirdi.

"AKIL VERMESİNLER ÇÖZÜM ÜRETSİNLER"

Ziyaretlere ilişkin açıklama yapan Yücel şunları söyledi:

" Türkiye'de vatandaşın halini, iktidarın ülkeyi nasıl yönettiğini görmek istiyorsanız esnafı dinleyeceksiniz. Esnafın haline, şikayetlerine bakarsanız, ülkenin ne halde olduğunu görürsünüz. Onun içindir ki, CHP olarak esnafa kulak veriyoruz. Yaptığımız oda ziyaretlerinde duyduklarımız ve yaşanan sıkıntılar karşısında hem içim acıdı hem de bunca esnafın nasıl halen ayakta kalabildiğine açıkçası şaşırdım. Berberi, bakkalı, lokantacısı, kahvecisi, pazarcısı, fırıncısı yani esnafın her kesimi artık kar etmeyi unutmuş. Mahalleli zor durumda kalmasın diye zarar ettiği halde dükkanını açık tutmaya çalışan esnaf var. Bakkal rafa koyduğunu, lokantacı ocağa koyduğunu, pazarcı halden aldığını, fırıncı pişirdiğini ertesi gün zamlı almak zorunda kalıyor.

Ama o zamları fiyatlara aynı oranda yansıtamıyor. AKP iktidarının her gün yaptığı zamlardan sonra, esnafımız müşterisine fiyat söylemeye utanır hale gelmiş. Milletin alım gücü yerlerdeyken, fahiş zamlar sonrası önü alınamayan fiyatlardan utanması gerekenler pişkin pişkin saraylarda oturup millete şükredin tavsiyesi veriyor. İzmir'de iktidarlarının defolarını, basiretsizliklerini kapatmak için her fırsatta CHP'li yerel yönetimlere saldıran Cumhur İttifakı bileşenlerine bir tavsiyemiz var. Normal şartlarda esnafın yüzüne bakacak halleri olmaması gerekenlerin, esnafımızın sesini kısmaya, şikayetlerini dile getirmelerini engellemeye çalıştıklarını biliyoruz. Esnafa akıl veya ayar vermeye çalışmasınlar, çözüm üretsinler. Birileri esnafın gözünden de gönlünden de çoktan düşmüş, gitti gidiyorlar."

"ELEKTRİK FATURALARINDAN ŞİKAYETÇİLER"

Esnaf ziyaretlerinde ekonomik krizin boyutunun son derece yıkıcı olduğunu gördüğünü belirten Yücel, şöyle devam etti:

" Antalya'dan 14 liraya yola çıkan domatesin İzmir'e geldiğinde 35 liraya ulaştığını veya lokantalarda artık masaya konan ekmek için bile ayrıca para istenecek noktaya gelindiğini gören bir iktidar nasıl çözüm üretmez de kafasına kuma gömer. Tüm esnafımızın hammadde ve girdi fiyatları yüzde 300 ile 400 oranında artmışken, esnaf kar etmeyi çoktan bırakmış kepenk kapatmamak için mücadele verirken, nasıl olur da saraylarında rahat otururlar anlamak mümkün değil. Ziyaret ettiğimiz oda başkanlarımızın hepsinin ortak sıkıntıları var ve bunlara dayanacak güçleri kalmamış. Sektörü ne olursa olsun tüm esnafımız kira giderlerinin çok üstüne çıkan elektrik faturalarından şikayetçi. Elektrik faturasına dayanamadığı için iflas eden, dükkan kapatan binlerce esnaf var. Bunca sıkıntı içinde bile esnafımız kendisini bırakmış vatandaşın haline üzülüyor. Ziyaretlerimizde çok acı durumlar anlatıldı. Önceden, özellikle kırsal ilçelerdeki pazarlarda, beslenen hayvanlar için toplanan çürük, ezik marulları ve domatesleri insanların artık kendileri tüketmek için topladıklarını, insanlarımızın utanarak, kimseye göstermeden askıda ekmek almaya çalıştıklarını duymak çok ama çok acıydı. Esnaf da bu durumdaki vatandaşlarımıza eskisi kadar yardımcı olacak durumda değil. Eskiden, esnaf sıkıntıda olan mahalle halkına yardım eden, destek verip zor gününde yanında olan kesimdi. Bugün, AKP iktidarının basiretsizliği ve vurdumduymazlığı sayesinde yardıma muhtaç hale gelmiş durumda."

"ESNAF ÇÖZÜMÜN SANDIKTAN GEÇTİĞİNİ BİLİYOR"

Esnafın sıkıntılarına yönelik belediye başkanları ve CHP Genel Merkezi'nde çalışma yürüteceklerini belirten Yücel sözlerini şöyle tamamladı:

"Sektörüne bakılmaksızın tüm esnafımıza acil olarak elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve vergi indirimlerini içeren destek paketleri sunulmalı. Hem kendi kooperatiflerinden hem de bankalardan aldıkları kredilerin geri ödemelerinde faiz indirimleri ve vade uzatımlarını içeren mali yapılanmalara ihtiyaçları var. Esnafa nutuk değil destek lazım. AKP iktidarının ve sarayın attığı nutuklar esnafın elektrik faturasını, kirasını, kredi borcunu ödemiyor. Esnafımız dün de şükretmeyi biliyordu, bugün de şükretmesi gereken yerde ediyor. Ama unutulmasın ki, esnaf kesimi bugün yaşadığı sorunlara kimlerin sebep olduğunu da çözümünün sandıktan geçtiğini de biliyor. O sandık gelinceye, esnafı bu hallere düşürenler gidinceye kadar, tüm imkanlarımızla esnafımızın yanında olmaya, dertlerini paylaşmaya devam edeceğiz."