İzmir'de iki kardeş husumetlilerini vurdu: 1'i ağır 2 yaralı (2) - Son Dakika

İzmir'de iki kardeş husumetlilerini vurdu: 1'i ağır 2 yaralı (2)

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İzmir'in Bornova ilçesinde husumetli oldukları Yılmaz Kuşçuoğlu (22) ve Oğuzhan Çakmakkaya'yı (22) tabancayla vurarak yaralayan Okan D. ile kardeşi Mehmet D., saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan kardeşler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Davut CAN/ İZMİR,