Son Dakika Haberleri: İzmir'de iki katlı tarihi ahşap binada yangın
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de iki katlı tarihi ahşap binada yangın

İzmir'de iki katlı tarihi ahşap binada yangın

41 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, işçilerin konakladığı iki katlı tarihi ahşap binada yangın çıktı.

İzmir'de iki katlı tarihi ahşap binada yangın, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, işçilerin konakladığı iki katlı tarihi ahşap binada yangın çıktı.


Yangın, Gölcük Mahallesi'nde bulunan iki katlı tarihi bir ahşap binada çıktı. İddiaya göre, bir otelin inşaatında çalışan işçilerin konakladığı iki katlı tarihi ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk olarak işçiler müdahale ederken, zaman kaybetmeden durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen ekiplerce yangın söndürülürken, tarihi bina kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:42 Kaynak: İHA
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