İzmir'de iki kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

Yusuf ve Ayşe Önlemeç, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Yusuf ve Ayşe Önlemeç'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi 467 Sokak'ta yaşayan Yusuf Önlemeç (66) ile Ayşe Önlemeç'i (64) evlerinde hareketsiz şeklide bulan yakınları, sağlık ekiplerini aradı.

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