Son Dakika Haberleri: İzmir'de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor
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İzmir'de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor

40 dakika önce

İzmir'in Karabağlar ve Urla ilçelerinde orman yangınları devam ederken, ilçelere bağlı iki köy tedbir amaçlı boşaltılıyor.

İzmir'de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor, System.String[]
İzmir'in Karabağlar ve Urla ilçelerinde orman yangınları devam ederken, ilçelere bağlı iki köy tedbir amaçlı boşaltılıyor.
İzmir'in Karabağlar ve Urla ilçelerinde saatlerdir süren yangınlara ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınmakta zorlanan yangınlar nedeniyle, Karabağlar ilçesine bağlı Kuyucak köyü ve Urla ilçesine bağlı Yukarı Orhanlı köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Öte yandan, Yukarı Orhanlı köyünde yangının birkaç eve sıçradığı bilgisi öğrenildi.
(İHA)
Karabağlar, İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:35 Kaynak: İHA
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