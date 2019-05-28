Son Dakika Haberleri: İzmir'de iki kuşağı buluşturan etkinlik
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İzmir'de iki kuşağı buluşturan etkinlik

1 saat önce

İzmir'deki 5 meslek lisesi ve Tazelenme Üniversitesi Ege Kampüsü işbirliğinde düzenlenen "Siz Küçükken Biz Büyürken" projesi kapsamında yaşlılar ve gençler birlikte çocuk oyunları oynadı.

İzmir'de iki kuşağı buluşturan etkinlik, System.String[]
İzmir'deki 5 meslek lisesi ve Tazelenme Üniversitesi Ege Kampüsü işbirliğinde düzenlenen "Siz Küçükken Biz Büyürken" projesi kapsamında yaşlılar ve gençler birlikte çocuk oyunları oynadı.
Gündoğdu Meydanında düzenlenen etkinlikte 50 genç ve 50 yaşlıdan oluşan grup, kendi kuşaklarının oyunlarını birbirlerine öğretti.
Cicoz, bezirgan başı, mendil kapmaca ve şakşuka gibi çocuk oyunlarının oynandığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
Proje Sorumlusu Ülker Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, modern şehirlerde çocukların artık oyun oynamadığını fark ettiklerini ve bunun için bir çözüm arayışına girdiklerini dile getirdi.
Gençlerin, dershane, okul ve ev arasında gidip gelmekten dolayı bir araya gelemediğini ifade eden Orhan, "İleri yaş ile gençleri nasıl buluşturabiliriz diye düşündük ve onları oyunlarda buluşturmaya karar verdik." dedi.
60 yaş üstü öğrencilerin eğitim aldığı Tazelenme Üniversitesi Ege Kampüsü gönüllüsü Buğçe Baybaş ise etkinliğin, 28 Mayıs Dünya Oyun Günü olması dolayısıyla daha fazla anlam kazandığını belirtti.
Projeyle birlikte karşılıklı aktarım ve öğrenim gerçekleştiğini kaydeden Baybaş, "Amacımız, varsa kuşaklar arasındaki çatışmayı yok etmek ve aralarındaki uzaklaşmayı azaltabilmek." diye konuştu.
Tazelenme Üniversitesi öğrencisi Mahmure Biçer de uzun zamandır oynamadıkları oyunları yeniden oynamanın çok heyecan verici olduğunu kaydetti.
Projenin katılımcılarından Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Burak Ağaroğlu da yaşlılardan yeni oyunlar öğrendiğini ve onlarla vakit geçirmekten çok keyif aldığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:50 Kaynak: AA
Meslek Lisesi, Ege, İzmir, Kültür Sanat
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