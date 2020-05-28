İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Armutlu Kavşağı yakınında meydana geldi. İzmir yönünden Turgutlu istikametine seyir halinde olan Ferhat Ç. (20) yönetimindeki 45 ZC 5545 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sara G. (35) yönetimindeki 35 ADB 833 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Ferhat Ç. ile araçta yolcu konumunda bulunan Ertuğrul Ö. (27) ve diğer otomobilin sürücüsü Sara G. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Tadaviye alınan yaralılardan Ferhat Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.