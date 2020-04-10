İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen, Mavişehir istikametinden Karşıyaka yönüne giden 35 AP 1265 plakalı otomobil, Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda karşı şeride geçerek 35 ACN 093 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Tuğçe Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı sürücüler, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yılmaz'ın cesedi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.