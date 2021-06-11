İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Sürücü Mehmet Fatih Ateş ile Ali Baloğlu yaralandı. Yaralılar, ambulansla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Fatih Ateş idaresindeki 10 FT 726 plakalı otomobil, Bergama- Soma kara yolunun 5. kilometresinde, Bülent Gülen'in kullandığı 35 L 5178 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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