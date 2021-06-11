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İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

11.06.2021 11:16
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

İzmir'in Bergama ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Fatih Ateş idaresindeki 10 FT 726 plakalı otomobil, Bergama- Soma kara yolunun 5. kilometresinde, Bülent Gülen'in kullandığı 35 L 5178 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Gülen olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Mehmet Fatih Ateş ile Ali Baloğlu yaralandı. Yaralılar, ambulansla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bülent Gülen'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.???????

Otomobil, Bergama, İzmir, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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