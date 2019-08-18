Son Dakika Haberleri: İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı
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İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Dana yönetimindeki 45 KA 5462 plakalı otomobil, Ödemiş Mescitli Köprüsü'nde, karşı yönden gelen Uğur Danacı'nın kullandığı 35 AEG 593 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Ali Dana, Halil Dana, Barış Dana, Ahmet Dana ve Yunus Dana, diğer araçtaki Uğur Danacı, İbrahim Danacı, Hakan Danacı, Ayşegül
Danacı, Müzeyyen Danacı ile 1 yaşındaki Efe Danacı yaralandı. Yaralılar Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ali Dana ve Halil Dana'nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle köprü bir süre araç trafiğine kapatıldı.
Ödemiş, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:46 Kaynak: AA
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