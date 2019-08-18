Son Dakika Haberleri: İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 8 yaralı
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İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 8 yaralı

51 dakika önce

İZMİR'in Foça ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 8 yaralı, System.String[]
İZMİR'in Foça ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Foça ilçesine bağlı kırsal Bağarası ile Gerenköy mahalleleri yakınında meydana geldi. Foça yönünden İzmir istikametine seyir halinde olan E.M  (47) yönetimindeki 35 KE 0075 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Suriye uyruklu A.B. yönetimindeki 34 MA 4497 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü A.B. ile otomobilde bulunan F.A. (33),  Ş.B. (5), M.B. (2)., Ş.B. (8). ve E.B. (3) ile diğer otomobil sürücü  E.M. ve eşi  N.M. (46) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansalara alarak Menemen Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan yaralılardan A.B.'nin hayati tehlikesinin bbulunduğu belirtildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



İzmir, Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:25 Kaynak: DHA
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