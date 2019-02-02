Son Dakika Haberleri: İzmir'de İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

İzmir'de İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

İzmir'de İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Ovakent Mahallesi'nden Ödemiş istikametine giden Mustafa Uysal idaresindeki 43 DD 949 plakalı otomobil, aynı yöne giden İsmail Ovalı'nın kullandığı 35 HAE 30 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücülerin yara almadığı kazada araçlarda bulunan 8 kişi, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:46 Kaynak: AA

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