İzmir'de İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı
1 saat önce
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Ovakent
Mahallesi'nden Ödemiş istikametine giden Mustafa Uysal
idaresindeki 43 DD 949 plakalı otomobil, aynı yöne giden İsmail Ovalı'nın kullandığı 35 HAE 30 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücülerin yara almadığı kazada araçlarda bulunan 8 kişi, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:46 Kaynak: AA
Dünyaca Ünlü Japon Firmasının Türkiye CEO'su, İstanbul'da Bir Otelde Hayatını Kaybetti
MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Topa Tuttu: Senden Bir Halt Olmaz
Uyurken Babası Tarafından Öldürülen Genç Kızın, Sosyal Medyadaki Son Paylaşımı Yürek Burktu
CHP'nin Şişli, Kadıköy, Beyoğlu ve Küçükçekmece Adayları Belli Oldu