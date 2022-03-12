İki otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, iki kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Utku'nun kullandığı 35 HFY 79 plakalı otomobil, çevre yolu Ege Üniversitesi Viyadüğü yakınlarında Servet Kaya yönetimindeki 45 SR 225 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Kaya hayatını kaybetti, Utku ve Haydar Canpolat yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaya'nın cesedi, kaza yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.