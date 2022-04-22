İzmir'de iki şüpheli, satın alacaklarını söyledikleri otomobili, yıkamacıdan çaldı - Son Dakika

İzmir'in Bayraklı ilçesinde araç satın alacakmış gibi davranan iki şüpheli, sahibiyle birlikte oto yıkamacıya bıraktıkları otomobili alıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre, 18 Nisan'da aracını satmak isteyen B.T. ile kendisiyle telefonla temas kuran ve otomobili satın almak istediğini söyleyen biri kadın 2 şüpheli ile Bayraklı'da buluştu.

Şüphelilerden biri, aracı patronunun alacağını belirterek, dışı kirli olan otomobili yıkamaya vermeyi teklif etti.

Teklifi kabul eden B.T, şüphelilerden erkek olanla otomobili yakındaki bir oto yıkamacıya bıraktı. Otomobilin sürücülüğünü şüpheli yaparken, oto yıkamacıya anahtarı ise B.T. teslim etti.

B.T. ile şüpheli, oto yıkamacıdan sonra yakındaki kendilerini orada bekleyen kadın şüphelinin bulunduğu restorana gitti. Bir süre sonra cep telefonuyla görüşüyormuş gibi yapan şüpheli, buradan ayrıldı. B.T, şüpheliyi telefondan aradı ancak ulaşamadı.

Durumdan şüphelenip oto yıkamacıya giden B.T, aracın buradan şüpheli tarafından alındığını öğrendi. Kadın şüpheli de kayıplara karıştı.

B.T. durumu polise bildirdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken otomobil 1 gün sonra terk edilmiş olarak bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri, otomobil üzerinde parmak izi araştırması yaptı.

"Aracın evrakını yanınıza alın"

B.T'nin avukatı İsa Yalçın, otopark, oto yıkamacı gibi yerlere araç teslim eden kişilerin, araç teslim evrakı almaları gerekliliğinin öneminin bu olayla bir kez daha ortaya çıktığını aktardı.

Yalçın, "Vatandaşlarımıza araçlarını bir yere teslim ederken aracın teslimiyle ilgili bir evrak almalarını ve aracı teslim alacak kişinin de evrakta belirtilmesi gerektiği hususunu önemle tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.