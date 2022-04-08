İzmir'de iki terör örgütüne çifte baskın - Son Dakika
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İzmir'de iki terör örgütüne çifte baskın

08.04.2022 12:08
İzmir'de iki terör örgütüne çifte baskın

İzmir'de, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstererek yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen iki kişi ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan üç şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

İzmir'de, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstererek yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen iki kişi ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan üç şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstererek, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen C.H. ve C.E.A. isimli şahısları tespit etti. Harekete geçerek Menderes ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, iki şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri, bir başka operasyonda ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan İ.H.T., C.K. ve M.Ö. isimli şüphelilere yönelik baskınlar yaptı. Bayraklı, Bornova ve Torbalı ilçelerindeki operasyonlarda, şahıslar yakalandı. İki ayrı operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

(İHA)

İzmir'de iki terör örgütüne çifte baskın

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Fetullahçı Terör Örgütü, İzmir, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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