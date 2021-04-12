İzmir'de iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti.
İnkılap Caddesinde ilerleyen Kadir Akıncı idaresindeki 54 HT 410 plakalı tır, Menemen Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde aynı yönde seyreden İbrahim Mert'in kullandığı 35 NCM 61 plakalı tıra arkadan çarptı.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede sürücü Akıncı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
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