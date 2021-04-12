Ekiplerin yaptığı incelemede sürücü Akıncı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir 'in Menemen ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti.

Son Dakika › Güncel › İzmir'de iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü - Son Dakika

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