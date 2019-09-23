Son Dakika Haberleri: İzmir'de iki yankesici yakalandı
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İzmir'de iki yankesici yakalandı

34 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde yankesicilik yöntemiyle çantalardan cüzdan çaldığı öne sürülen 2 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de iki yankesici yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde yankesicilik yöntemiyle çantalardan cüzdan çaldığı öne sürülen 2 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çeşme Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alaçatı'da vatandaşların cüzdanlarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, S.Z. (31) ve H.L'yi (58) takibe aldı. Zanlılar, pazar yerinde çaldıkları bir cüzdanın içindeki paraları aldıkları, cüzdanı da pazar tezgahının altına bıraktıkları sırada gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin çok sayıda hırsızlık kaydının bulunduğu öğrenildi.

Asayiş Büro, Alaçatı, Çeşme, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:12 Kaynak: AA
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