İzmir'de ikinci kuyumcu vurgunu: Yine çok sayıda mağdur var - Son Dakika
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İzmir'de ikinci kuyumcu vurgunu: Yine çok sayıda mağdur var

15.03.2022 13:20
İzmir'de ikinci kuyumcu vurgunu: Yine çok sayıda mağdur var

İzmir'in Gaziemir ilçesinde geçtiğimiz haftalarca vatandaşların altınını alıp kayıplara karışan kuyumcudan sonra, bu sefer Bornova ilçesinde bir kuyumcu, çok sayıda vatandaşı mağdur etti.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde geçtiğimiz haftalarca vatandaşların altınını alıp kayıplara karışan kuyumcudan sonra, bu sefer Bornova ilçesinde bir kuyumcu, çok sayıda vatandaşı mağdur etti. Vatandaşların altınını alıp kayıplara karışan kuyumcunun, vatandaşlara attığı öne sürülen mesajda da, "Sizlerin hayatını mahvettim. Sizi bu hale düşürdüğüm için çok pişmanım" dediği iddia edildi.

Geçtiğimiz haftalarda Gaziemir ilçesinde bulunan bir kuyumcunun yüksek kar vadettiği vatandaşların altınlarını toplayıp kayıplara karışmasının ardından benzer bir mağduriyet de Bornova ilçesinde yaşandı. Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kuyumculuk yapan V.Ş., yüksek kar vadettiği müşterilerinden yüklü miktarda altın toplayarak kayıplara karıştı V.Ş.'den haber alamayan vatandaşlar, dolandırıldıklarını anlayarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

VATANDAŞLARA MESAJ ATMIŞ

Öte yandan kuyumcu V.Ş.'nin, kendisine ulaşmak isteyen vatandaşlara da, "Herkesten çok özür dilerim. Yıllarca faiz ödemekten, altının da bu kadar yükselmesinden ve alacaklarımı alamamaktan, sizlerin hayatını mahvettim. Bütün malı da toptancım Birkan topladı. Her şeyimi kaybettim, şu anda kitlendim. Kafamı toplamam lazım, ne yapabilirim diye uzaklaşmak zorunda kaldım. Kafamı toplayıp bu olayı çözmek için elimden geleni yapacağım. Yıllarca faiz ödediğim insanlar var; hem de acımasızca. Ama kafamı toplayıp işleri yoluna koymaya çalışacağım. Sizi bu hale düşürdüğüm için çok pişmanım" diye mesaj attığı sürüldü.

MAĞDUR SAYISI ARTABİLİR

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şu anda 10 kişinin mağdur edildiği iddiasıyla şikayetçi olduğu öğrenilirken, bu sayının artabileceği bildirildi. Kayıplara karışan kuyumcu V.Ş.'nin yaklaşık 2 milyon lira değerinde altınla kayıplara karıştığı kaydedildi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

İzmir'de ikinci kuyumcu vurgunu: Yine çok sayıda mağdur var
İzmir'de ikinci kuyumcu vurgunu: Yine çok sayıda mağdur var
İzmir'de ikinci kuyumcu vurgunu: Yine çok sayıda mağdur var

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Kaynak: İHA

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