İzmir'de ikinci orman yangını (4) - Son Dakika
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İzmir'de ikinci orman yangını (4)

19.06.2022 07:57
İzmir'de ikinci orman yangını (4)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Karaburun ilçesinde, sarp ve kayalık bölgede çıkan orman yangını, sabahın ilk saatlerinde başlayan hava müdahalesi ile yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Karaburun ilçesinde, sarp ve kayalık bölgede çıkan orman yangını, sabahın ilk saatlerinde başlayan hava müdahalesi ile yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alındı.


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İzmir'de ikinci orman yangını! 14 saattir sürüyor, sabahın ilk ışıkları ile müdahale yeniden başladı İzmir'de ikinci orman yangını! 14 saattir sürüyor, sabahın ilk ışıkları ile müdahale yeniden başladı Son dakika haber: İzmir'de ikinci orman yangını (2) Son dakika haber: İzmir'de ikinci orman yangını (2)
Kaynak: DHA

Karaburun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de ikinci orman yangını (4) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de ikinci orman yangını (4) - Son Dakika
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