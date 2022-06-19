İzmir'de ikinci orman yangını (4)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Karaburun ilçesinde, sarp ve kayalık bölgede çıkan orman yangını, sabahın ilk saatlerinde başlayan hava müdahalesi ile yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
Karaburun, İzmir, Güncel, Son Dakika
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