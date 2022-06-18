Son dakika gündem: İzmir'de ikinci orman yangını: İHA tespit etti, müdahale başladı - Son Dakika
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Son dakika gündem: İzmir'de ikinci orman yangını: İHA tespit etti, müdahale başladı

18.06.2022 17:15
Son dakika gündem: İzmir'de ikinci orman yangını: İHA tespit etti, müdahale başladı

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Foça ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınının ardından, bir yangında Karaburun ilçesinde çıktı.

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınının ardından, bir yangında Karaburun ilçesinde çıktı. İnsansız Hava Aracı (İHA)'nın da tespit ettiği yangına müdahale başladı.

İzmir'in Foça ilçesinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alınmıştı.

Bu yangının ardından bir yangın ihbarı da Karaburun ilçesi Bozköy civarından alındı. Orman yangını, bölgede devriye görevi yürüten İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından da tespit edildi. Bölgedeki İHA, yangına ait görüntüyü yangın yönetim noktasına aktardı. Bölge tespitinin ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, hemen bölgeye sevk edildi. 2 helikopter, yangın uçakları ile yangına müdahalenin başladığı bildirildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika gündem: İzmir'de ikinci orman yangını: İHA tespit etti, müdahale başladı - Son Dakika

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