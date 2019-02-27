Son Dakika Haberleri: İzmir'de İkramiyeleri Ödenmeyen Belediye İşçileri Eylem Yaptı

İzmir'de İkramiyeleri Ödenmeyen Belediye İşçileri Eylem Yaptı

1 saat önce

Karşıyaka Belediyesi şirketlerinden Kent AŞ çalışanı yaklaşık 600 işçi, geçen sene imzalanan Toplu İş Sözleşmesi'nden doğan ikramiyelerini bir yıldır alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

İzmir'de İkramiyeleri Ödenmeyen Belediye İşçileri Eylem Yaptı, System.String[]
Karşıyaka Belediyesi şirketlerinden Kent AŞ çalışanı yaklaşık 600 işçi, geçen sene imzalanan Toplu İş Sözleşmesi'nden doğan ikramiyelerini bir yıldır alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

Karşıyaka Belediyesi önünde toplanan işçiler adına açıklama yapan DİSK Genel İş Sendikası 5 Nolu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, son bir yıldır Kent AŞ yönetimi tarafından çeşitli bahaneler gösterilerek sendika üyelerine ikramiyelerinin ödenmediğini belirtti.

Belediye şirketinin maaşlarını gecikmeli ödediğini dile getiren Kara, Kent AŞ yönetiminin kendilerine bir bankayla görüşme yaptıklarını, kredi almalarının ardından ikramiyeyi ödeyeceklerini söylediğini ifade ederek, "Yaptığımız bu eylem uyarı mahiyetinde. Eğer uyarılarımızı dikkate almazlarsa önümüzdeki günlerde eylemlilik sürecimiz başlayıp iş bırakacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:02 Kaynak: AA

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