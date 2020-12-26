İzmir'de "İl Afet Risk Azaltma Planı" için AFAD VE DAUM protokol imzaladı - Son Dakika

İzmir'de "İl Afet Risk Azaltma Planı" için AFAD VE DAUM protokol imzaladı

26.12.2020 16:03
İzmir'de

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İzmir İl Müdürlüğü ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi arasında "İl Afet Risk Azaltma Planı" protokolü imzalandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İzmir İl Müdürlüğü ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi arasında "İl Afet Risk Azaltma Planı" protokolü imzalandı.

AFAD İl Müdürülüğünde İzmir Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı ve DAUM Müdürü Hasan Sözbilir tarafından imzalanan protokolle 8 aylık çalışma yürütülecek.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaptığı açıklamada, AFAD koordinesinde, ulusal çapta Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) ve bunun iller bazındaki karşılığı İl Afet Risk Azaltma Planlarını (İRAP) hazırladığını belirtti.

Bu alandaki ilk adımın 2019'da pilot il olarak belirlenen Kahramanmaraş'ta atıldığını aktaran Sözbilir, şu anda 6 ilde daha devam eden İRAP'ların, 2021'in sonuna kadar tüm illerde uygulanmasının planlandığını belirtti.

Hasan Sözbilir, İzmir'de de 8 ay sürecek planın devreye konmasının önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu projeyle İzmir'in 30 ilçesini etkileme tehlikesi olan deprem, heyelan, sel, kaya düşmesi gibi tehlikelerin riskini ortaya konacak ve bu riskleri azaltmak için yapılması gereken çalışmaların eylem planları ortaya konacak. İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde Afet Risk Azaltma planlarının 2021 yılı sonuna doğru tamamlanması hedefleniyor. Böylece Türkiye olarak doğal afet tehlikelerini il düzeyinde tanımlamış ve bu tehlikelerden doğacak risklere karşı alınması gereken önlemleri planlamasına ve uygulamasına geçmiş olacağız. Hedef Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 sonunda doğal afetlere dirençli bir toplum düzeyine yükselebilmek."

Deprem, İzmir, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 'İl Afet Risk Azaltma Planı' için AFAD VE DAUM protokol imzaladı - Son Dakika


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