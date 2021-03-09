İzmir'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi'nde yangın - Son Dakika

İzmir'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi'nde yangın
09.03.2021 02:33
İzmir'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi'nde yangın (1)İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi'nin üçüncü katında yangın çıktı.
İzmir'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi'nde yangın (1)
İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi'nin üçüncü katında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının üçüncü katta bulunarn iki odada sürdüğü belirtildi. Kısa sürede bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi, söndürme çalışmalarına başladı.
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