İzmir'de ilçe sağlık müdürü ile doktor eşi aynı saatlerde öldürüldü - Son Dakika

İzmir 'de İlçe Sağlık Müdürü ile doktor eşi aynı saatlerde öldürüldü

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İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı