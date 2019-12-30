İzmir'de ilçe sağlık müdürü ile doktor eşi aynı saatlerde öldürüldü - Son Dakika

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İzmir'de ilçe sağlık müdürü ile doktor eşi aynı saatlerde öldürüldü
6 saat önce
İzmir'de İlçe Sağlık Müdürü ile doktor eşi aynı saatlerde öldürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:16 Kaynak: DHA
İzmir'de İlçe Sağlık Müdürü ile doktor eşi aynı saatlerde öldürüldü
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