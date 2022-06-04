İzmir'de ilginç görüntüler: Yıkım ekibi ve polis geldi, düğün yarıda kaldı - Son Dakika
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İzmir'de ilginç görüntüler: Yıkım ekibi ve polis geldi, düğün yarıda kaldı

04.06.2022 03:46

İzmir'de ilginç görüntüler: Yıkım ekibi ve polis geldi, düğün yarıda kaldı İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Saime Sultan Yalısı'nda, işletmecilerin deniz kıyısındaki hazine arazisi üzerine koyduğu öne sürülen platformlar, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

İzmir'de ilginç görüntüler: Yıkım ekibi ve polis geldi, düğün yarıda kaldı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Saime Sultan Yalısı'nda, işletmecilerin deniz kıyısındaki hazine arazisi üzerine koyduğu öne sürülen platformlar, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkımın gerçekleştiği gün yalıda düğün yapan vatandaşlar ise iş makineleri ve polisleri karşılarında görünce neye uğradığını şaşırırken düğünün iptal edildiği öğrenildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan ve 142 yıllık geçmişiyle tarihi bir bina olan Saime Sultan Yalısı'nda dün akşam ilginç görüntüler meydana geldi. Genellikle düğünlerin yapıldığı işletmede, işletmecilerin deniz kıyısındaki hazine arazisi üzerine koyduğu öne sürülen platformlar, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Düğün sahipleri neye uğradığını şaşırdı

Dün akşam saatlerinde iş makineleri ile Saime Sultan Yalısı'na gelen belediye ekipleri, kaçak olduğu öğrenilen platformları yıkmaya başladı. Platformun yıkılmasıyla birlikte düğün yapılan alanda iş makineleri gören düğün sahipleri ise neye uğradığını şaşırdı. Yıkım işlemi nedeniyle düğün iptal olurken, gerginliğin önüne geçmek amacıyla polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Polisin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından yıkım süreci devam etti.

Mühür fekki yapılmış

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre işletmenin 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na muhalefet ettiği, sahil kısmında bulunan platformun devlet arazisi üzerine kaçak olarak inşa edildiği öne sürüldü. Öte yandan kanuna muhalefetten dolayı mühürlenen işletmenin mühür fekki yaparak organizasyonlarını sürdürdüğü de bildirildi.

İzmir'de ilginç görüntüler: Yıkım ekibi ve polis geldi, düğün yarıda kaldı
İzmir'de ilginç görüntüler: Yıkım ekibi ve polis geldi, düğün yarıda kaldı
İzmir'de ilginç görüntüler: Yıkım ekibi ve polis geldi, düğün yarıda kaldı
İzmir'de ilginç görüntüler: Yıkım ekibi ve polis geldi, düğün yarıda kaldı
İzmir'de ilginç görüntüler: Yıkım ekibi ve polis geldi, düğün yarıda kaldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de ilginç görüntüler: Yıkım ekibi ve polis geldi, düğün yarıda kaldı - Son Dakika

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