İzmir'de Ilıca Plajı doldu - Son Dakika

İZMİR'de koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinin ikinci gününde, güzel havanın keyfini çıkarmak isteyenler Çeşme'de de denize girdi.

Çeşme'deki Ilıca Plajı'na gelenler, sıcak havanın ve denizin keyfini sürdü. Sahildeki bazı kişiler, sosyal mesafeyi korumak için yapılan localarda oturup, vakit geçirdi. Belediye ve polis ekipleri ise sık sık devriye atarak, sosyal mesafe denetiminde bulundu. Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar yükseldiği ilçede, bazı tatilciler su sporlarıyla eğlenirken, bazıları da plaja şemsiyelerini kurarak çocuklarıyla oynadı. Plajdaki birçok kişinin maske kullanmadığı görüldü.