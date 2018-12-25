Son Dakika Haberleri: İzmir'de İlik Nakli Bekleyen Öykü İçin Tunceli'de Kan Bağışı

İzmir'de İlik Nakli Bekleyen Öykü İçin Tunceli'de Kan Bağışı

1 saat önce

İZMİR'de yaşayan Çağdaş ve Eylem Şen Yazıcı çiftinin ilik nakli bekleyen kızları 3,5 yaşındaki Öykü Arin için başlattıkları kök hücre kampanyasına, Tunceli'den çok sayıda gönüllü kan bağışında bulunarak destek oldu.

İzmir'de İlik Nakli Bekleyen Öykü İçin Tunceli'de Kan Bağışı, System.String[]
İZMİR'de yaşayan Çağdaş ve Eylem Şen Yazıcı çiftinin ilik nakli bekleyen kızları 3,5 yaşındaki Öykü Arin için başlattıkları kök hücre kampanyasına, Tunceli'den çok sayıda gönüllü kan bağışında bulunarak destek oldu.

Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulan Öykü Arin Yazıcı'ya uygun kök hücre bulunması için Türkiye ve Avrupa'nın birçok ülkesinde başlatılan kan bağışı kampanyasına Tunceli'den de destek geldi. Tunceli KESK Şubesi'nce yapılan çağrıyla çok sayıda gönüllü, kent merkezindeki Yeraltı Çarşı yakınlarında bulunan Türk Kızılayı'na ait kan bağışı aracına gelerek kan verdi. Kan bağışının 26 Aralık'a kadar devam edeceği öğrenildi.

- Tunceli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:54 Kaynak: DHA

Tunceli, Güncel
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