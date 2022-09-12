İZMİR'DE 'İLK GÜN' HEYECANI; 738 BİN 273 ÖĞRENCİ DERSBAŞI YAPTI - Son Dakika
Üye Girişi

İZMİR'DE 'İLK GÜN' HEYECANI; 738 BİN 273 ÖĞRENCİ DERSBAŞI YAPTI

12.09.2022 14:23

İZMİR'de, yeni eğitim-öğretim yılı ile beraber 2 bin 496 okulda, 738 bin 273 öğrenci için ders zili çaldı.

İZMİR'de, yeni eğitim-öğretim yılı ile beraber 2 bin 496 okulda, 738 bin 273 öğrenci için ders zili çaldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar'ın da katıldığı programda öğrenciler, zeybek gösterisi sundu.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 2022- 2023 eğitim ve öğretim yılı için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Daha sonra şeref defterini imzalayan Yentür, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında uyguladığımız projeleri gözden geçirerek, elde ettiğimiz birikim ve tecrübelerle 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında uygulamaya koyacağımız yeni projeleri ve çalışmaları planlama fırsatı bulduk. Sevgili öğrenciler; gelecek, kendisini bugünden ona adayanlarındır. Vatanına, milletine, bayrağına bağlı, insan sevgisini her şeyin üzerinde tutan nesiller ülkemizin geleceğini aydınlatacaktır. Dersleriniz için göstereceğiniz çalışma azmi sonucunda kazanacağınız bilgi ve becerilerin bir üst öğretimde sizi başarılı kılacağını unutmayın dedi.

26 YENİ KÖY OKULU

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından yeni eğitim- yılı için düzenlenen programa geçildi. Bayraklı Semahat Erişen İlkokulu'ndaki programa; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, askeri erkan, emniyet müdürlüğü yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Burada da konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, pandeminin ardından çocuk sesi ve neşesinin yayılacağı döneme başlayacaklarını belirtti. Yeni eğitim-öğretim döneminde yapacakları çalışmaları anlatan Yentür, yeni 26 köy okulu ve 22 köy eğitim merkezinin bu yıl faaliyete geçtiğini kaydetti.

Vali Yardımcısı Doğan da eğitim sezonuna başlanması ile özellikle küçük şehirlerde kentlere canlılık geldiğini vurgulayarak, Çocuklarımızın yeni öğretim döneminde başarılar diliyorum. Milli eğitim müdürümüz başta olmak üzere öğretmenlerimize de şimdiden teşekkür edip, emeği geçenleri kutluyorum dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ SİZİNLE BÜYÜYÜP GELİŞECEK'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar ise sahneye okulun öğrencisiyle el ele çıktı. Aşkar, Yaz tatili döneminde hem bakanlığımız hem de il müdürlüklerimiz çok çalıştı. Okulları size hazır hale getirmek için kimse tatil yapmadı. Matematik atölyeleri kurduk. Payamlı'da, Barbaros köyünde, Balıklıova'da köy yaşam merkezleri açtık. Bunun dışında 20 civarında köy yaşam merkezi oluşturuyoruz. Buralarda hem anaokulumuz hem ilkokullarımız hem bilim sanat merkezlerimiz var. Çok yönlü bir yapı oluşturduk. Sevgili öğretmenler, yeni nesil size emanet. Büyük Atatürk'ün dediği gibi 'Yeni nesil sizin eseriniz olacak'. Çocuklarımız sizinle büyüyüp, gelişecek. Sevgili aileler, lütfen çocuklarınızı keşfedin diye konuştu.

Konuşmaların ardından bir öğrenci, günün anlam ve önemiyle ilgili şiir okudu. Daha sonra öğrenciler, zeybek gösterisi sundu. Okulun 4'üncü sınıf öğrencileri ise yeni başlayan minikleri karşıladı. Protokol üyeleri, bu yılın ilk ders zilini öğrencilerle çaldı. Yeni eğitim-öğretim yılı, öğrencilerin sınıflara girmesiyle başladı.

İzmir'de 2 bin 496 okul ve 30 bin 151 derslikte, 738 bin 273 öğrenci ve 56 bin 79 öğretmen ile eğitim çalışanı dersbaşı yaptı.

YORUMLAR
500
İzmir gündem: İzmir'de 'ilk gün' heyecanı; 738 bin 273 öğrenci dersbaşı yaptı İzmir gündem: İzmir'de 'ilk gün' heyecanı; 738 bin 273 öğrenci dersbaşı yaptı Yeni eğitim öğretim yılı başladı Yeni eğitim öğretim yılı başladı
Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, Cumhuriyet Meydanı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE 'İLK GÜN' HEYECANI; 738 BİN 273 ÖĞRENCİ DERSBAŞI YAPTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
16:56 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan erken seçim iddiası! Bu kez tarih verdi
15:48 Oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünyaevine giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 17:28:01. #1.13#
SON DAKİKA: İZMİR'DE 'İLK GÜN' HEYECANI; 738 BİN 273 ÖĞRENCİ DERSBAŞI YAPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement