İzmir'de, ilk gün kısıtlamayı ihlal eden 503 kişiye para cezası - Son Dakika

İzmir'de, ilk gün kısıtlamayı ihlal eden 503 kişiye para cezası

İZMİR'de, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, yasağı ihlal eden 503 kişiye, 978 bin 48 liralık ceza uygulandı.

İZMİR'de, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, yasağı ihlal eden 503 kişiye, 978 bin 48 liralık ceza uygulandı. ?Koronavirüsle mücadele kapsamında, 15 şehri kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra jandarma da denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında, kısıtlamanın ilk gününde ihlal yaptıkları belirlenen 503 kişiye, idari işlem yapıldı. Kısıtlamalara uymadıkları belirlenen kişilere, toplam 978 bin 48 liralık para cezası kesildiği belirtildi. 1000'i aşkın ekiple yürütülen denetimlerin, yasağın sona ereceği 19 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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