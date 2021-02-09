İzmir'de ilk kez bir fay hattının üzeri yerleşime kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
İzmir'de ilk kez bir fay hattının üzeri yerleşime kapandı

İzmir'de ilk kez bir fay hattının üzeri yerleşime kapandı

09.02.2021 11:38

İZMİR'in Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 30 Ekim'de, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.

İZMİR'in Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 30 Ekim'de, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6'lık yıkıcı depremin ardından sıcak suyun çıktığı Gülbahçe fayının deprem üretme riski taşıması nedeniyle bölgede yapılaşma yasağı getirildiğini, bunun da İzmir için ilk olduğunu açıkladı.

DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir öncülüğünde bir grup deprem uzmanı, Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı deprem sonrası sıcak su kaynağının yer yüzüne çıktığı Gülbahçe fayında inceleme yaptı. Uzmanların hazırladığı rapor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunuldu. Raporun ardından fay hattı üzerinde kalan alanlara yapılaşma yasağı getirildi.

'FAY ÜZERİNDE YAPILAŞMA OLMADIĞI İÇİN CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI'

İzmir'de ilk kez bir fay hattının üzerinde yapılaşma yasağının getirildiğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Gülbahçe fayındaki çalışmalar aslında, 6.6 büyüklüğündeki depremin öncesine dayanıyor. Gülbehçe fayının kuzey kesimleri körfezde, bazı bölümlerde sıvılaşmalar gözlendi. Yanal yayılma dediğimiz deformasyonlar gelişti. Yani oradaki zeminin çok zayıf olmasından, içinde su olmasından kaynaklanan bir durum. Titreşim sırasında yanal bir yayılma gerçekleşti ve sıvılaşma meydana geldi. Fayın üzerinde herhangi bir yapı olmadığı için can ve mal kaybı gerçekleşmedi" dedi.İzmir Yüksek Teknoloji'nin kampüsü ve Gülbahçe yerleşiminin bölgede olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu nedenle deprem tehlike analizi açısından fayın değerlendirilmesi gerekiyor. Bu bölgede yapılan çalışmalarda özellikle açtığımız hendeklerde, fayın geçmiş dönemlerde 3 kola ayrılarak depremler ürettiğini ve açtığımız hendeklerde birden fazla depremin aynı kollar üzerinde gerçekleştiğini saptadık. Fay, her depremde aynı kolları kullanıyor. Dolayısıyla gelecekte fay yine deprem ürettiğinde yine bu kolları kullanacak. O yüzden bu kollar üzerinde yapılaşma anlamında pek bir yapı yok. Yasak getirildiği zaman sadece fayın dışında kalan kısımlarda yapılaşma olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Böllhoff, İzmir Serbest Bölgesi'nde fabrika yatırımına başladı Böllhoff, İzmir Serbest Bölgesi'nde fabrika yatırımına başladı

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de ilk kez bir fay hattının üzeri yerleşime kapandı - Son Dakika


Son Dakika
13:10 Son Dakika: Fenerbahçe, Berisha, Alioski ve Pelkas ile yollarını ayırdı
13:06 İsmail Kartal ilk neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 3 isim ile yollar ayrıldı
12:50 Şeytan taşlarken kendinden geçen hacı, el değneğiyle şeytana savaş açtı
12:46 Şeytan taşlarken kendinden geçen hacı, el değneğiyle şeytana savaş açtı
12:24 Beşiktaş'ın transfer ettiği Emrecan Bulut'un dikkat çeken hayat hikayesi
12:23 Fatma Şahin'den duygusal paylaşım: Bayramlar öksüz ve yetim kaldı
12:19 Nereden nereye! Emrecan Bulut'un hayat hikayesini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
12:19 İki bayramda iki büyük acı yaşayan Fatma Şahin'den duygusal paylaşım: Bayramlar öksüz ve yetim kaldı
12:03 Kevin Spacey, cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanıyor
11:59 4 erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle diziden kovulmuştu! Kevin Spacey, avukat ordusuyla mahkemede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2023 13:35:54. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de ilk kez bir fay hattının üzeri yerleşime kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement