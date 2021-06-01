Yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Ağrı'da da uzun bir sürenin ardından öğrenciler sabahın erken saatlerinde okullarına gelmeye başladı.

Okulların bahçelerinde öğretmenleri tarafından karşılanan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu.

Öğretmenleriyle hasret giderip sohbet eden minikler, ateşleri ölçüldükten sonra sınıflara alındı.

İl merkezine bağlı Aslangazi köyü İlköğretim Okulu'nda bazı öğrencilerin öğretmenlerine sarılmak istemesi ve bayramda topladığı şekerleri hediye etmesi ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Öğrencilerden Didem Yılmaz, okulu ve öğretmenlerini çok özlediğini dile getirerek, "En çok öğretmenimi özledim çünkü o benim dünyadaki en iyi öğretmenim oldu. Koronavirüs bittikten sonra en çok öğretmenime sarılıp öpeceğim." diye konuştu.