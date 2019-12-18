İzmir'de ilkokul öğrencisinin minibüsün altında kalma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de ilkokul öğrencisinin minibüsün altında kalma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

İzmir'de ilkokul öğrencisinin minibüsün altında kalma anı güvenlik kamerasında

6 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir öğrencinin indiği servis minibüsünün altında kalma anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İzmir'de ilkokul öğrencisinin minibüsün altında kalma anı güvenlik kamerasında, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir öğrencinin indiği servis minibüsünün altında kalma anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde ilkokul öğrencisi U.G. (9), okul dönüşü indiği servis minibüsünün önünden geçerken bir anda hareket eden aracın altında kaldı.

Çevredekilerin uyarısı üzerine minibüsü durduran sürücü, vatandaşların yardımıyla çocuğu aracın altından çıkarıp Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Vücudunda küçük sıyrıklar oluşan öğrencinin, tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Bu arada olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeşilyurt Mahallesi, Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:56 Kaynak: AA
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