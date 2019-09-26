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İzmir'de ilkokulda taciz iddiasına inceleme

1 saat önce

İzmir'de ilkokulda görevli hizmetlinin kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi.

İzmir'de ilkokulda taciz iddiasına inceleme, System.String[]

İzmir'de ilkokulda görevli hizmetlinin kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, okul idaresine başvuran velinin, 1. sınıftaki kızının temizlik işlerini yapan hizmetli tarafından taciz edildiğini savundu. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

İddiayı duyan bazı veliler okul etrafında olaya tepki gösterdi.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:18 Kaynak: AA
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