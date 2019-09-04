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İzmir'de ilkokulda yangın

43 dakika önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir ilkokulda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

İzmir'de ilkokulda yangın, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir ilkokulda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.


Aliağa ilçesinde bulunan Yenişakran İlkokulunun birinci katında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yangına iki itfaiye aracı müdahale etti. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Okulda maddi hasar meydana gelirken, yangının elektrik panosundan çıktığı tahmin ediliyor. - İZMİR

Yenişakran, Aliağa, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:52 Kaynak: İHA
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