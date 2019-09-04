İzmir'de ilkokulda yangın
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İzmir'in Aliağa ilçesinde bir ilkokulda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:52 Kaynak: İHA
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir ilkokulda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Aliağa ilçesinde bulunan Yenişakran İlkokulunun birinci katında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yangına iki itfaiye aracı müdahale etti. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Okulda maddi hasar meydana gelirken, yangının elektrik panosundan çıktığı tahmin ediliyor. - İZMİR
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