İzmir'de ilkokulda yangın

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir ilkokulda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.



Aliağa ilçesinde bulunan Yenişakran İlkokulunun birinci katında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yangına iki itfaiye aracı müdahale etti. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Okulda maddi hasar meydana gelirken, yangının elektrik panosundan çıktığı tahmin ediliyor. - İZMİR