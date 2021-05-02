İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği'nin kurduğu aşevinden her gün 700 sofraya sıcak yemek ulaşıyor - Son Dakika

İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği'nin kurduğu aşevinden her gün 700 sofraya sıcak yemek ulaşıyor

02.05.2021 11:01

İzmir'de İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği'nin (İMHAD) Saraybosna'da Osmanlı döneminden kalan aşevinden esinlenerek 5 yıl önce kurduğu aşevinde günlük 700 kişi için sıcak yemek ve 2 bin ekmek üretiliyor.

İzmir'de İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği'nin (İMHAD) Saraybosna'da Osmanlı döneminden kalan aşevinden esinlenerek 5 yıl önce kurduğu aşevinde günlük 700 kişi için sıcak yemek ve 2 bin ekmek üretiliyor.

Dernek tarafından öğrencilerin ve ihtiyaç sahiplerinin yemek ihtiyacının karşılanması için 2016 yılında hayırseverlerin desteğiyle kurulan aşevi, ramazanda en yoğun günlerini geçiriyor.

Gönüllülerin de bulunduğu 20 kişinin çalıştığı imalathanede her gün 700 ihtiyaç sahibi için sıcak yemek pişiriliyor. Ayrıca aşevi bünyesinde kurulan unlu mamul atölyesinde pişirilen ekmek ve tatlılar da ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofralarına ulaştırılıyor.

İMHAD Başkanı Burhanettin Kansızoğlu, AA muhabirine, aşevi kurma hayalinin öğrencilik yıllarından geldiğini, imkanları olduğunda gençlere çok güzel yemekler yapmak, güzel ortamlarda bu yemekleri sunmak için sürekli dua ettiklerini aktardı.

"Rabb'im duamızı kabul etmiş. Bu binayı buna uygun şekilde tasarladık." diyen Kansızoğlu, bu yola çıkmalarında en önemli vesilelerden birinin Saraybosna'ya yaptığı ziyaret olduğunu anlattı.

Mostar kentinde gittiği Stari Grad Aşevi'nin 500 yıllık bir tarihi olduğunu duyduğunu, her gün 2 bin 500 kişiye yemek çıkarıldığını öğrendiğini ifade eden Kansızoğlu, "Bu çalışmaya başlarken bizi tetikleyen sebeplerden biri Mostar'da ecdadımızın yaptığı ve halen ihtiyaç sahiplerine hizmet veren imalathanedir. Tarihini araştırdığımda ecdadımızın orada vakfiyesiyle beraber tüm gelirinin ihtiyaç sahiplerine harcanması için kurduğu aşevinin 500 yıldır hala ayakta olduğunu ve hizmete devam ettiğini gördüm." dedi.

Kendilerinden sonraki nesil bu çalışmaları sürdürsün diye bu örnekle yola çıktıklarını dile getiren Kansızoğlu, "Kalıcı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü temellerimiz ecdadımızın çalışmalarına dayanıyor." diye konuştu.

Kansızoğlu, aşevine gelir için kurulan unlu mamuller imalathanesinden satış da yapıldığını, buradan her gün ihtiyaç sahiplerine 2 bin ekmek ve tatlı dağıttıklarını aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özellikle ihtiyaç sahibi yaşlılar için yardımları evlere ulaştırmaya başladıklarını belirten Kansızoğlu, şunları kaydetti:

"Meydanlarda yemek dağıtarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşamadığımızı anladık. Geçen yıl 350 ihtiyaç sahibinin evine 3 çeşit yemeğini götürdük. Bu yıl daha titiz bir çalışma yaptık. 6 ilçede muhtarlar ve cami görevlileriyle görüştük. Her gün 700 aileye ulaşıyoruz. Gönül istiyor ki 700 değil 7 bin olsun. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sayı 2 - 3 bin olur, bunun hayalini kuruyoruz."

İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği'nin kurduğu aşevinden her gün 700 sofraya sıcak yemek ulaşıyor
İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği'nin kurduğu aşevinden her gün 700 sofraya sıcak yemek ulaşıyor
İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği'nin kurduğu aşevinden her gün 700 sofraya sıcak yemek ulaşıyor
İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği'nin kurduğu aşevinden her gün 700 sofraya sıcak yemek ulaşıyor

Saraybosna, Osmanlı, İzmir, dua, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği'nin kurduğu aşevinden her gün 700 sofraya sıcak yemek ulaşıyor - Son Dakika


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Son Dakika

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