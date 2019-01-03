İzmir'de İneği Ön Ayaklarından Direğe Bağlayıp Ölüme Terk Ettiler
48 dakika önce
İzmir'in Beydağ ilçesindeki Nazilli karayolu kenarında, ön ayaklarından direğe bağlanmış halde inek bulunurken, yaşanan bu durum yürekleri sızlattı.
İzmir
'in Beydağ
ilçesindeki Nazilli
karayolu kenarında, ön ayaklarından direğe bağlanmış halde inek bulunurken, yaşanan bu durum yürekleri sızlattı.
Olay, Beydağ ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Beydağ-Nazilli karayolunun Süleymanlar mevkisinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ön ayaklarından direğe bağlanmış halde bir inek bulundu. Durum, daha sonrada vatandaşlarca jandarmaya bildirildi. Beydağ İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, yaptığı incelemenin ardından bölgeden alınan inek gömüldü. Ortaya çıkan görüntülerse yürekleri sızlattı. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:17 Kaynak: İHA
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