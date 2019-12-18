İzmir'de "inovatif gençler" ödüllendirildi - Son Dakika
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İzmir'de "inovatif gençler" ödüllendirildi

6 saat önce

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve SOCAR Türkiye arasında imzalanan "İnovatif Düşünme ve Girişimcilik Projesi" ile Aliağa ve Bornova ilçelerindeki 10 okulda gerçekleştirilen atölye çalışmaları kapsamında düzenlenen iş fikri yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

İzmir'de

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve SOCAR Türkiye arasında imzalanan "İnovatif Düşünme ve Girişimcilik Projesi" ile Aliağa ve Bornova ilçelerindeki 10 okulda gerçekleştirilen atölye çalışmaları kapsamında düzenlenen iş fikri yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü Cemil Meriç salonunda düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir'in yüz akı diyebilecekleri güzel bir çalışmaya imza attıklarını aktardı.


Gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlayabilmek için tüm paydaşlarla el birliği, iş birliği ve güç birliği ile çalıştıklarını ifade eden Yahşi, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin inovatif girişimci ruhu yakalamaları açısından çok önemli bir çalışma oldu. Çocuklarımızın bir vizyonla bilgi, beceri ve donanımlarını aktarabileceği projeleri yürekten destekliyoruz. Bugün dünyada artık sadece akademik bilgiyle yol almak ve dünya ile yarışmak kolay değil. İyi bir üniversite çok önemli lakin iyi bir üniversite kadar girişimcilik ruhunu yakalamış öğrencinin hem kendisine hem de ülkesine çok faydalı olacağına inanıyorum. Yeni patentler, yeni buluşlarla birlikte İzmir'in sesini ülkemizde ve dünyada duyurmak noktasında bizlere önemli bir sorumluluk düşüyor. Öğrencilerimize 21. yüzyıl becerileri kazandıracak bu çalışmalardan son derece verimli neticeler alacağımıza inanıyorum. Evlatlarımız toprak altı zenginliklerimizden de kıymetlidir. Bu ülkenin bayrağını sonsuza kadar dalgalandıracak olan sizlersiniz."

SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte ise projeye 2018 Aralık ayında 10 okuldan 850 öğrencinin katıldığını ve güzel projelerin ortaya çıktığını ifade etti.


SOCAR Türkiye'nin İzmir'de lise öğrencilerinin inovatif düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla başlattığı ve Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyan projede Aliağa Şehit Er Gökhan Çakır Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan "Foton" takımı birinci, Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan "Atlantis" takımı ikinci, Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan "Vales" takımı ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere hediyelerini protokol üyeleri verdi.

Türkiye, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:10 Kaynak: AA
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