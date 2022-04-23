İzmir'de İnşaat Hırsızları Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de İnşaat Hırsızları Suçüstü Yakalandı

23.04.2022 15:25

İzmir Urla'da bir inşaattan demir ve çatı profili çalarken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir Urla'da bir inşaattan demir ve çatı profili çalarken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Önceki gün rutin devriye işlemi yapan Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunkaya Mahallesi'ndeki bir inşaatta şüpheli 3 kişi tespit etti. Jandarmanın yaptığı kontrollerde, şüpheliler H.K. K.E ve C.E'nin inşaat alanındaki 50 demir pano, 30 demir direk ve 15 çatı profilini kamyonetlerine yükledikleri belirlendi. Suçüstü yakalanan zanlılar gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500
İnşaattan demir çalan 3 hırsız tutuklandı İnşaattan demir çalan 3 hırsız tutuklandı Son dakika haberleri! İzmir'de jandarmadan öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi Son dakika haberleri! İzmir'de jandarmadan öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Jandarma, İnşaat, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İzmir'de İnşaat Hırsızları Suçüstü Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:13 Karamollaoğlu hükümetin oylarının düşmemesini 3 kesime bağladı: Tuzu kuru olanlar, sosyal yardım alanlar ve cami cemaati olanlar
14:55 Sanat dünyasını yasa boğan ölüm: Tunç Kökkaya hayatını kaybetti
14:54 Altıncı kattan düşen küçük Azra'yı vatandaşlar kurtardı: İşte o anlar
14:51 Survivor'da ilginç tesadüf: Yağmur dört yıl önce de 83. bölümde elenmiş
14:34 Davutoğlu "hodri meydan" dedi: Ben dahil bütün eski başbakanların, cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli
14:26 Taraftar Galatasaray'ın maç kadrosunu beğenmedi
14:01 Şahan Gökbakar'dan, "Ev fiyatları neden bu kadar yüksek?" diyen Hande Fırat'a: Ayılmanızı bekliyorum
13:56 Yıldız Tilbe kedisinin tüylerini boyadı: Saçı tam benim istediğim renk olucak!
13:54 Fırat Kalkanı bölgesine yapılan operasyonda 50 terörist öldürüldü
13:49 Çocuklar "hayır" oyu kullanınca Meclis Başkanı bombayı patlattı: Bakın muhalefet her yerde var!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 15:31:40. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de İnşaat Hırsızları Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement