İzmir'de İnşaat İşçileri, Şantiyedeki Çalışma Koşullarını Protesto Edip İş Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de İnşaat İşçileri, Şantiyedeki Çalışma Koşullarını Protesto Edip İş Bıraktı

21.06.2022 18:00
İzmir'de İnşaat İşçileri, Şantiyedeki Çalışma Koşullarını Protesto Edip İş Bıraktı

İzmir'deki bir gökdelen inşaatında çalışırken kafasına gazbeton düşen işçi ağır yaralandı. Şantiyede ambulans ve sağlık personeli bulunmadığını, iş güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğunu savunan diğer işçiler, protesto gösterisi yapıp iş bıraktı.

İzmir'deki bir gökdelen inşaatında çalışırken kafasına gazbeton düşen işçi ağır yaralandı. Şantiyede ambulans ve sağlık personeli bulunmadığını, iş güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğunu savunan diğer işçiler, protesto gösterisi yapıp iş bıraktı.

Olay, bugün öğle saatlerinde, İzmir'in Konak ilçesinde Türkerler İnşaat tarafından yapılan Mahall Bomonti şantiyesinde yaşandı. İddiaya göre; gökdelen inşaatındaki asansör boşluğunda çalışırken kafasına gazbeton düşen bir işçi ağır yaralandı.

Yaralı işçi hastanede tedavi altına alırken şantiyedeki diğer işçiler protesto gösterisi yaptı. Şantiyede ambulans ve sağlık personeli bulunmadığını, iş güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğunu savunan işçiler, iş bıraktı.

"İşçiyiz, haklayız, kazanacağız" sloganı atan işçiler, şantiye yetkilileri ile görüşene dek iş bırakma eylemine devam edeceklerini açıkladı.

YORUMLAR
500
Altıncı kattan düşen inşaat işçisi kurtarılamadı Altıncı kattan düşen inşaat işçisi kurtarılamadı İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de İnşaat İşçileri, Şantiyedeki Çalışma Koşullarını Protesto Edip İş Bıraktı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:34 Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: Seferovic ve Arnautovic için girişimlerimiz var
17:27 Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan "Ekmek 5 TL oldu" iddiasına yalanlama
17:19 Kazada metrelerce havaya uçan adam, olaydan 1 saat sonra işine geri döndü
17:12 İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Abisini pompalı tüfekle öldürdü
16:58 Bir dönem çok tartışılmıştı! ABD ve İspanya'nın ardından Hollanda'da kadın ve erkek futbolcular artık eşit ücret ve para ödülü alacak
16:48 Pınar Gültekin'in katiline tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmişti! Karara hem aile hem Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti
16:46 Böyle soğukkanlılık görülmedi! "Kral Kai" lakaplı adam, kendisine saldıran timsahı tavayla dövdü
16:41 Kulüpler Birliği'nde görev değişimi! Ahmet Ağaoğlu'nun ayrılığı sonrası yeni başkan Ali Koç oldu
16:32 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'a transfer oldu
15:47 Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den verilen cezaya tepki: Karar kesinleşirse bu cani 14 yıl 4 ay sonra topluma yeniden karışmış olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 18:03:53. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de İnşaat İşçileri, Şantiyedeki Çalışma Koşullarını Protesto Edip İş Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement