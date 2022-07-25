İzmir'de inşaat işçilerinin kaldığı konteyner evlerde yangın çıktı - Son Dakika
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İzmir'de inşaat işçilerinin kaldığı konteyner evlerde yangın çıktı

25.07.2022 17:44
İzmir'de inşaat işçilerinin kaldığı konteyner evlerde yangın çıktı

İzmir'de, deprem konutları inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteyner evlerde çıkan yangın hasara yol açtı.

İzmir'de, deprem konutları inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteyner evlerde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Bayraklı ilçesinde TOKİ'nin deprem mağdurları için yaptırdığı bir inşaatta çalışan işçilerin konakladığı konteyner evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Aniden saran alevler nedeniyle 30'dan fazla konteyner ev kullanılamaz hale geldi.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de inşaat işçilerinin kaldığı konteyner evlerde yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de inşaat işçilerinin kaldığı konteyner evlerde yangın çıktı - Son Dakika
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