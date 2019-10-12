Son Dakika Haberleri: İzmir'de inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti

İzmir'de inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti

1 saat önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezi inşaatında çalışan işçi iskeleden düşerek yaşamını yitirdi.

İzmir'de inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti, System.String[]

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezi inşaatında çalışan işçi iskeleden düşerek yaşamını yitirdi.


Olay, geçtiğimiz çarşamba günü ilçeye bağlı Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi Şuayb Akkoç, yapımı devam eden bir alışveriş merkezinin inşaatında, iskele üzerinde çalışırken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı düştü. İskeleden düşen işçinin yardımına koşan arkadaşları, vakit kaybetmeden 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumda bulunan Akkoç, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Şuayb Akkoç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Akkoç'un cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. - İZMİR

İzmir, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski eşini satırla yaralayan saldırgana mahalleliden dayak
İstanbul'da iki doktor arasında bıçaklı kavga! 1 ölü Saldırı bölgesine giden Buket Aydın'a CHP'li Bekaroğlu'ndan sert sözler: O kadar boyanmaya nasıl zaman buldunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan milli takım mesajıyla sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 07:58:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]